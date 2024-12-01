ماركا تكشف عن سبب تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

كشفت صحيفة ماركا عن سبب تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن تأخر بداية المباراة جاء بسبب عطل فني في غرفة تقنية الفيديو.

وأكدت الصحيفة أن تم إصلاح العطل الفني بعد 4 دقائق من موعد المباراة المقرر له.

ويلعب داني سيبايوس في التشكيل الأساسي للفريق بجانب فيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام في وسط الملعب.

وعاد رودريجو للمشاركة في التشكيل بعد تعافيه من الإصابة التي أحلت به قبل فترة التوقف الدولي.

ويلعب ريال مدريد بتشكيل جاء كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر مع خوض مدريد لمباراتين أقل، بينما يحتل خيتافي المركز 17 برصيد 13 نقطة.