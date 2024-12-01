ماركا تكشف عن سبب تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 17:36

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة ريال مدريد ودورتموند

كشفت صحيفة ماركا عن سبب تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن تأخر بداية المباراة جاء بسبب عطل فني في غرفة تقنية الفيديو.

وأكدت الصحيفة أن تم إصلاح العطل الفني بعد 4 دقائق من موعد المباراة المقرر له.

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ويلعب داني سيبايوس في التشكيل الأساسي للفريق بجانب فيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام في وسط الملعب.

وعاد رودريجو للمشاركة في التشكيل بعد تعافيه من الإصابة التي أحلت به قبل فترة التوقف الدولي.

ويلعب ريال مدريد بتشكيل جاء كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر مع خوض مدريد لمباراتين أقل، بينما يحتل خيتافي المركز 17 برصيد 13 نقطة.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني سيبايوس
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