تشكيل نيس - عبد المنعم مستمر في التشكيل الأساسي ضد ليون في الدوري
الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 17:26
كتب : FilGoal
يستمر محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريق نيس أمام ليون ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ويحل نيس ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.
وكان عبد المنعم قد عاد من الإصابة وشارك أساسيا أمام رينجرز في الدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل نيس كالآتي:
حراسة المرمى: مارسين بولكا
الدفاع: يائيل ناندجو – محمد عبد المنعم – مويس بومبيتو – توم لوشيه
الوسط: تانجوي ندومبيلي – بابلو روزاريو – هشام بوداوي
الهجوم: إيفان جيساند - محمد علي شو - سفياني ديوب
وخاض عبد المنعم 8 مباريات بقميص نيس في جميع المسابقات منذ انضمامه.
ويحتل نيس المركز الخامس بجدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة بينما ليون في المركز السابع بـ 19 نقطة.
نرشح لكم
اجتاز أجويرو وعادل روني.. صلاح يواصل انفجاره الرقمي أمام مانشستر سيتي مباشر الدوري الألماني - هايدينهايم (0)-(3) فرانكفورت.. جووووول مرموش أمام مانشستر سيتي.. صلاح يصل لـ 100 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول تقرير: هل يزامل ميسي؟ إنتر ميامي يجهز عرضا ضخما لضم صلاح مواعيد مباريات الأحد 1 ديسمبر 2024.. الأهلي في الدوري وقمة إنجليزية عمرو خالد بيبو: أتمنى مواصلة الاحتراف ولكن.. وهذا مثلي الأعلى تواجد تريزيجيه ورونالدو في فريق الجولة بـ دوري أبطال آسيا للنخبة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-11-2024 والقنوات الناقلة.. الدوري الإنجليزي وطارق حامد أمام رونالدو