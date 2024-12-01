تشكيل نيس - عبد المنعم مستمر في التشكيل الأساسي ضد ليون في الدوري

يستمر محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريق نيس أمام ليون ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحل نيس ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

وكان عبد المنعم قد عاد من الإصابة وشارك أساسيا أمام رينجرز في الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل نيس كالآتي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: يائيل ناندجو – محمد عبد المنعم – مويس بومبيتو – توم لوشيه

الوسط: تانجوي ندومبيلي – بابلو روزاريو – هشام بوداوي

الهجوم: إيفان جيساند - محمد علي شو - سفياني ديوب

وخاض عبد المنعم 8 مباريات بقميص نيس في جميع المسابقات منذ انضمامه.

ويحتل نيس المركز الخامس بجدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة بينما ليون في المركز السابع بـ 19 نقطة.