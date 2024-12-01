على طريق التصحيح.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون برباعية

فاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية مانشستر يونايتد في المباراة كل من ماركوس راشفورد ووجوشوا زيركيزي بعد تسجيل كلا منهما ثنائية.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 19 في المركز التاسع، بينما توقف إيفرتون عند النقطة 11 في المركز 15.

المباراة شهدت قبل بدايتها احتجاجات من جماهير مانشستر يونايتد ضد الإدارة بسبب ارتفاع سعر التذاكر.

التشكيل

أجرى روبن أموريم 6 تبديلات على تشكيل الفريق الذي لعب المباراة الماضية.

ماركوس راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد اليوم 🔴 تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي 📋 pic.twitter.com/uZKeZ76FH9 — FilGoal (@FilGoal) December 1, 2024

أحداث المباراة

تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق راشفورد مستغلا تمريرة من ديالو ليسجل بمساعدة الدفاع.

وأضاف زيركيزي الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي جديد انتهت بتمريرة من برونو فيرنانديز نحو زيركيزي ليسجل في الشباك.

وبعد 30 ثانية من بداية الشوط الثاني أضاف راشفورد الهدف الثالث بعد تمريرة جديدة من ديالو.

وأنهى زيركيزي رباعية فريقه في الدقيقة 63 مستغلا تمريرة جديدة من ديالو أمام المرمى ليسجل في الشباك.

وحصل كلا من ليساندرو مارتينيز وكوبي ماينو على بطاقتين صفراويتين وبذلك سيغيبان عن المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد أرسنال في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.