دوري المحترفين - ريمونتادا بروكسي أمام كهرباء الإسماعيلية.. وفوز طنطا

اختتمت مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين المصري.

وحسم التعادل السلبي المواجهة بين المنصورة وبلدية المحلة بالمواجهة التي أقيمت على ملعب نبروه.

بينما حقق بروكسي ريمونتادا أمام كهرباء الإسماعيلية بالفوز بثلاثة هداف مقابل هدفين.

وكان أحمد كفتة قد تقدم لصالح كهرباء الإسماعيلية بهدفين في الدقيقتين 23 و43.

ونجح بروكسي في 10 دقائق فقط قلب الطاولة وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إذ سجل عمار شرف الدين الأول في الدقيقة 82 وأحمد فوزي هدفين بالدقيقتين 87 و92.

بينما حقق فريق طنطا بقيادة خالد عيد المدير الفني الفوز علي فريق سبورتنج بثلاثة أهداف دون مقابل.

أحرز أهداف اللقاء محمد حسام الشرخة من ركلة جزاء قبل أن يضيف أقطاي عبد الله ومحمد السيد الهدفين الثاني والثالث.

ورفع بروكسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما تقدم طنطا للمركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.