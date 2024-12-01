اسكواش - استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس.. فوز أمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد المصري
الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 16:56
كتب : FilGoal
نجحت أمنة الطرابلسي في الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد المصري للاسكواش.
وأقيمت انتخابات اتحاد الاسكواش عصر اليوم الأحد بمشاركة 11 ناديا بالجمعية العمومية.
وحسمت أمنة الطرابلسي منصبها كرئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن الدورة 2024 - 2028.
وحققت أمنة 7 أصوات من أصل 11 صوتا مقابل صوتين لعاصم خليفة رئيس الاتحاد السابق ومثلهما لعمر البرلسي.
وكان الرباعي أمنة الطرابلسي وعاصم خليفة وعمر البرلسي وأحمد طاهر يتنافس على منصب الرئيس.
ويظهر الاسكواش لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة لوس أنجلوس 2028.
وتتواجد اللعبة بصورة استثنائية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الأمريكية التي أضافت رياضات جديدة.
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