تشكيل البنك الأهلي - أحمد ياسر ريان أساسي ضد الأهلي.. ومدبولي على دكة البدلاء

يبدأ أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي في التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي.

ويستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ويلعب سعيدو سميبوري كقلب دفاع بينما دفع طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي بأحمد ربيع في خط الوسط.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – سعيدو سيمبوري – محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي – أحمد ربيع – محمد إبراهيم.

الهجوم: أحمد ياسر ريان – أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – سيرجي أكا - هشام صلاح - داو سيريل - مصطفى عبد الرحيم - محمد عبد اللطيف جريندو - محمود الجزار - سيد عبد الله - أحمد مدبولي.

وحقق البنك الأهلي نقطة واحدة بعد خوض ثلاث مباريات من تعادل أمام فاركو وخسارتين من الزمالك وبيراميدز.