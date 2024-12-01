تشكيل الأهلي - أفشة وتاو أساسيان أمام البنك الأهلي.. ويوسف أيمن على دكة البدلاء

دفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالثنائي محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو في التشكيل الأساسي لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويعود يوسف أيمن لمقاعد البدلاء.

ويحرس مصطفى شوبير حراسة المرمى فيما يتواجد حمزة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

بينما دكة البدلاء: حمزة علاء - عمر كمال - يوسف أيمن - أكرم توفيق - رضا سليم - عمرو السولية - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد بهدف لكل منهما.