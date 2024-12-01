تشكيل الأهلي - أفشة وتاو أساسيان أمام البنك الأهلي.. ويوسف أيمن على دكة البدلاء

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - بيرسي تاو

دفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالثنائي محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو في التشكيل الأساسي لمواجهة البنك الأهلي.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويعود يوسف أيمن لمقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
أبطال إفريقيا - صادق السالمي حكما لمواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد كرة طائرة - بعثة الأهلي تطير فجرا إلى البرازيل استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية مواعيد مباريات الأحد 1 ديسمبر 2024.. الأهلي في الدوري وقمة إنجليزية سالم يهاجم إمام عاشور: مشاكلك في الأهلي تضاعفت وما كنت لتجرؤ على ذلك في الزمالك

ويحرس مصطفى شوبير حراسة المرمى فيما يتواجد حمزة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

بينما دكة البدلاء: حمزة علاء - عمر كمال - يوسف أيمن - أكرم توفيق - رضا سليم - عمرو السولية - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد بهدف لكل منهما.

الدوري المصري البنك الأهلي الأهلي بيرسي تاو أفشة
نرشح لكم
مراسل أون تايم: تشخيص إصابة أحمد ريان بكسر في الترقوة على طريق التصحيح.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون برباعية مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الأهلي.. إلغاء الهدف بسبب لمسة يد تشكيل البنك الأهلي - أحمد ياسر ريان أساسي ضد الأهلي.. ومدبولي على دكة البدلاء خبر في الجول - إمام عاشور يشارك في مران المستبعدين.. وموقف الشناوي عبد الحميد بسيوني: الفوز على الاتحاد يمنحنا الثقة.. وهدفنا التواجد بأول 9 مراكز سبورت: لتعويض ليفاندوفسكي وتدعيم قبل الانتخابات.. برشلونة يتحرك لضم مرموش مواعيد مباريات الأحد 1 ديسمبر 2024.. الأهلي في الدوري وقمة إنجليزية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الألماني - هايدينهايم (0)-(0) فرانكفورت.. بداية اللقاء ومرموش أساسي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمام مانشستر سيتي.. صلاح يصل لـ 100 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – فوز كاسح.. مصر تنتصر على كينيا بفارق 28 هدفا في أمم إفريقيا سيدات 33 دقيقة | رياضات أخرى
مراسل أون تايم: تشخيص إصابة أحمد ريان بكسر في الترقوة 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) مانشستر سيتي.. فرص مهدرة 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوجود إبراهيم عادل ووسام.. كاف يعلن ترشيحات أفضل هدف في 2024 بتصويت الجماهير 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثلاثية تجعل البلوز ثالثا.. بالمر يقود تشيلسي لمواصلة الانتصارات ضد أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا تكشف عن سبب تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد