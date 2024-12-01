تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. وعودة رودريجو لمواجهة خيتافي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 15:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.

ويلتقي ريال مدريد مع خيتافي بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويلعب داني سيبايوس في التشكيل الأساسي للفريق بجانب فيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام في وسط الملعب.

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وعاد رودريجو للمشاركة في التشكيل بعد تعافيه من الإصابة التي أحلت به قبل فترة التوقف الدولي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر مع خوض مدريد لمباراتين أقل، بينما يحتل خيتافي المركز 17 برصيد 13 نقطة.

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