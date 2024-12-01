خبر في الجول - إمام عاشور يشارك في مران المستبعدين.. وموقف الشناوي

شارك إمام عاشور لاعب وسط الأهلي في مران المستبعدين من مواجهة البنك الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور شارك خلال مران المستبعدين الذي قاده كارلوس برينجر.

وشارك في المران اللاعبين المستبعدين من مواجهة البنك الأهلي وأبرزهم طاهر محمد ووسام أبو علي وكريم وليد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأشرف داري.

بينما لم يظهر محمد الشناوي في تدريبات المستبعدين.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح – عمر كمال – يوسف أيمن – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – مروان عطية – أفشة – أحمد نبيل "كوكا" عمر الساعي

الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – بيرسي تاو – كهربا – سمير محمد

ويمتلك الأهلي 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

ماذا حدث؟

أعلن الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه "نظرا لما بدر منه".

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق أمس الأربعاء.

وكشف FilGoal.com تفاصيل ما دار في أزمة عاشور في وقت سابق.

شعر إمام عاشور بالضيق من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة لأسباب فنية خلال مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل بداية المران انفعل عاشور خلال تواجده داخل غرفة الملابس، وطالبه الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي لينفعل كلاهما على بعضه البعض، وتدخل اللاعبين لحل المشكلة، ورغم تدخل محمد رمضان استمر عاشور في انفعاله.

وتأخرت بداية المران للحادية عشر صباحا بدلا من العاشرة والنصف، وبعد تشاور رمضان مع مارسيل كولر بحضور سامي قمصان، توصلوا لاتفاق على استبعاده من المران الجماعي.

اللاعب غادر النادي مباشرة وأغلق هاتفه، ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبين لكأس إنتركونتينتتيال.

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وتقدم إمام عاشور لاعب الأهلي بالاعتذار عما بدر منه، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كتب ما يلي:

"أولا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير. وأعتذر عن أي خطأ. ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي. لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.

للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.

أنا فخور بالأهلي. وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".