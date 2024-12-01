كرة طائرة - بعثة الأهلي تطير فجرا إلى البرازيل استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية

تغادر بعثة الأهلي لرجال الكرة الطائرة فجر يوم الإثنين القاهرة إلى البرازيل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتستضيف البرازيل منافسات الرجال بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن طائرة الأهلي ستغادر في الثانية من فجر الإثنين لتبدأ رحلتها إلى البرازيل.

ويرأس بعثة الأهلي، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي.

وستقام البطولة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر في ملعب سابيازينيو أرينا في مدينة أوبرلانديا الواقعة بولاية ميناس جرايس البرازيلية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

ويعود مقعد إفريقيا للمشاركة في البطولة بعد غياب منذ 2016.

ويشارك الأهلي كونه بطلا لإفريقيا بعدما فاز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي، ويشارك للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.

مواعيد مباريات الأهلي:

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × بارايا البرازيلي (1:30 فجرا)

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × فولاد سيرجان الإيراني (6:30 مساء)

السبت 14 ديسمبر: الأهلي × لوبي سيتيانوفا الإيطالي (1:30 فجرا)

ويقود رجال الأهلي للموسم الثاني على التوالي الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني.

مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا.