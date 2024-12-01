انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) بلدية المحلة.. تعادل سلبي

يستضيف فريق المنصورة نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري المحترفين المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات، بينما يتذيل المنصورة الترتيب بنقطتين من 9 مباريات.

لمشاهدة اللقاء من هنا.

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ق92 مهاجم المنصورة يفشل في استغلال خطأ فادح ويهدر فرصة التقدم

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 مطالبات بركلة جزاء لصالح المنصورة

ق15 بلدية المحلة يعتمد على الهجمات المرتدة

ق5 محاولة من المنصورة لكن دون خطورة

انطلاق المباراة