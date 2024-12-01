ليكيب: توتر العلاقة بين ديمبيلي ولويس إنريكي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - عثمان ديمبيلي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن وجود حالة من التوتر في العلاقة بين عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان ولويس إنريكي مدرب الفريق.

لويس إنريكي

النادي : باريس سان جيرمان

عثمان ديمبيلي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وفقا للصحيفة فإن العلاقة توترت بين الثنائي خلال الأسابيع الماضية، وطرد ديمبيلي ضد باريس سان جيرمان زاد من توترها أكثر.

وكان ديمبيلي قد تعرض للطرد ببطاقة حمراء خلال خسارة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

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ولم يشارك اللاعب في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة أمس السبت والتي انتهت بالتعادل مع نانت بهدف لكل فريق.

وشارك صاحب الـ 27 عاما خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في 16 مباراة وخلالها تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 33 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 7 نقاط عن موناكو الذي يلعب اليوم ضد مارسيليا.

لويس إنريكي عثمان ديمبيلي الدوري الفرنسي
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