أراوخو يعود لتدريبات برشلونة الجماعية

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 13:31

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

عاد رونالد أراوخو مدافع برشلونة لتدريبات الفريق الجماعية.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعافى أراوخو من الإصابة التي كان قد تعرض لها بشهر يوليو الماضي خلال مشاركته مع أوروجواي في كوبا أمريكا وخضع على أثرها لعملية جراحية.

اللاعب شارك في التدريبات بالكامل لأول مرة وأصبح جاهز طبيا للمشاركة في المباريات من جديد.

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وبمشاركته في التدريبات يعني أن أراوخو أصبح قريبا من دخول قائمة الفريق والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي سواء في المباراة المقبلة ضد مايوركا أو التي تليها.

خلال بطولة كوبا أمريكا 2024 في الصيف أصيب أراوخو في وتر العضلات الخلفية للفخذ الأيمن وخضع لجراحة.

وقتها ذكرت جريدة سبورت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب حتى ديسمبر الجاري وهو ما تحقق بالفعل إذ عاد للتدريبات مع بداية الشهر.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال مواجهة أوروجواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلعب أراوخو في صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ صيف 2020.

وخاض مع البلوجرانا 150 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5، وتوج بلقب الدوري الإسباني ولقب كاس ملك إسبانيا وكأس السوبر.

رونالد أراوخو برشلونة
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