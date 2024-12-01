السلاح - للمرة الثانية.. الحسيني يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

عبد المنعم الحسيني - اتحاد السلاح

اختتمت منافسات الاتحاد الدولي لرياضة السلاح، وفاز عبد المنعم الحسيني بمنصب نائب الرئيس.

وبذلك يكون عبد المنعم الحسيني قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة السلاح للمرة الثانية وحتى عام 2028.

وتولى عبد المنعم الحسيني منصب رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الفترة الماضية.

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بينما فازت قائمة طارق الحسيني بانتخابات اتحاد السلاح بالتزكية بعد غلق باب الترشح بتواجد قائمة واحدة.

وتضم قائمة كابتن طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادوا الاتحاد تحت رئاسة عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق إنجازات عالمية أو أولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح.

إذ تضم القائمة كلاً من: ايمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، أيمن زايد، ميرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، امنية حسين.

ولم تتقدم سوى قائمة طارق الحسيني لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر المقبل ، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة 2024/ 2028.

وهنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبد المنعم الحسيني بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمرة الثانية على التوالي.

وأقيمت انتخابات الاتحاد الدولي في دولة أوزبكستان.

كما توجهت اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة لعبد المنعم الحسيني بعد فوزه بالانتخابات.

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