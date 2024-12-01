لويس إنريكي: ما يحدث لنا في سان جيرمان بالموسم الحالي لا يمكن تفسيره

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن ما يحدث لفريقه بالموسم الحالي لا يمكن تفسيره من حيث عدم ترجمة الفرص إلى أهداف.

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وتعادل باريس سان جيرمان مع نانت بهدف لكل فريق بالدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت عقب المباراة: "ما يحدث لنا لا يمكن تفسيره، هذا العام لدينا أفضل إحصائيات لخلق الفرص التي تم صناعتها في مسيرتي التدريبية بالكامل وأقل عدد من الفرص التي نتلقاها".

وواصل "لقد لعبنا مباراة أفضل من التي لعبناها ضد نانت بالموسم الماضي وخلقنا حوالي 5 فرص محققة ولكن لم نكن حاسمين".

وتابع "أن تكون حاسما هو مفتاح كرة القدم وعليك أن تسجل وإذا لم تنجح في التسجيل يكون الأمر محبطا ويضعفك في نهاية المطاف، ولكن لدينا طريق واحد ويجب أن نمضي قدما وأن نعطي الثقة للاعبين".

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 33 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 7 نقاط عن موناكو الذي يلعب اليوم ضد مارسيليا.