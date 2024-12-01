تقرير: هل يزامل ميسي؟ إنتر ميامي يجهز عرضا ضخما لضم صلاح

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليونيل ميسي

دخل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي دائرة اهتمامات إنتر ميامي الأمريكي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

إنتر ميامي

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وكشف موقع CaughtOffside الإنجليزي أن إنتر ميامي الأمريكي بات أحدث المهتمين بضم محمد صلاح.

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وأشار التقرير وفقا لمصادر الموقع ذاته، إلى أن إنتر ميامي يجهز عرضا ضخما من أجل ضم محمد صلاح.

ويلعب ضمن صفوف إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وسرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.

ويخوض إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا الصيف المقبل.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 368 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

إنتر ميامي محمد صلاح
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