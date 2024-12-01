تنس طاولة - وزارة الرياضة تستقبل هنا جودة بعد برونزية بطولة العالم للشابات

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

هنا جودة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بعد إنجازها بالتتويج بلقب بطولة العالم للشابات.

وحصدت هنا جودة الميدالية البرونزية في بطولة العالم فردي تحت 19 عاما والتي أقيمت في السويد.

وتعد تلك أول ميدالية مصرية وعربية وإفريقية في تاريخ البطولة.

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وكان عبد الأول محمد مدير عام المنتخبات الوطنية بوزارة الرياضة في استقبال هنا جودة بمطار القاهرة.

وبذلك أنهت هنا صاحبة الـ 16 عاما موسمها في 2024 بالميدالية البرونزية.

وبدأت هنا جودة منافسات البطولة بالفوز على السويدية أجنس سيفنسون بنتيجة 4-0 في دور الـ 32.

وانتصرت على السنغافورية لين كيان سير بنتيجة 4-2 في دور الـ 16 ثم على الصينية كين يوزيان بنتيجة 4-2 في ربع النهائي.

وخسرت هنا في ربع النهائي أمام الألماني أنيت كوفمان بنتيجة 4-1، لتحصد البرونزية رفقة الألمانية ميا جريسيل.

وتوجت هنا في أكتوبر الماضي ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2024 والتي أقيمت في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

وحققت هنا اللقب للمرة الثانية آنذاك بعدما فازت على مريم الهضيبي بالفوز 4-3 في النهائي.

تنس طاولة هنا جودة وزارة الرياضة
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