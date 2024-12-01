ساري: أخطأت بالرحيل عن تشيلسي من أجل يوفنتوس

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 12:07

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - لاتسيو

يرى ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو السابق أن قرار رحيله عن تشيلسي من أجل تدريب يوفنتوس كان خاطئا.

قال ساري عبر صحيفة صن: "كان بإمكاني البقاء في تشيلسي ولكنني أردت العودة لإيطاليا لأن الوضع في تشيلسي لم يكن سهلا بذلك التوقيت وأبراموفيتش لم يكن مسموحا له بالذهاب إلى إنجلترا وكنت أراه فقط في المباريات الخارجية، كنا نتحدث أحيانا عبر الهاتف ولكن ليس كثيرا".

وتابع "مارينا كانت مصدري الوحيد للحديث مع النادي ولم يكن هناك مدير رياضي ولذك الموقف لم يكن واضحا وعدت إلى إيطاليا ولكنه كان قرارا خاطئا".

أخبار متعلقة:
بينهن حبيبة صبري.. 4 لاعبات من مسار في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا سيدات - "صنداونز لم يعرف عنا شيئا".. مدرب مسار يروي قصة البرونزية الإفريقية مازيمبي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا سيدات.. وجائزتان لـ مسار برونزية مصرية تاريخية.. مسار يحصد المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات

وأضاف "كان من الأفضل أن أبقى في تشيلسي ولكن الوضع لم يكن واضحا فطلبت من مارينا السماح لي بالذهاب إلى يوفنتوس وطلبت دفع بعض المال ثم أخبروني إنني مرحب ببقائي إذا أردت، وبنهاية الموسم كنا قد حققنا نتائج جيدة وذكريات جميلة".

وشدد "لقد حققنا المركز الثالث في الدوري ووصلنا لنهائي كأس الرابطة وتوجنا بالدوري الأوروبي ولعبنا مباريات جيدة وبالطبع كان هناك كارثتين أو ثلاثة مثل مباراتين مانشستر سيتي وبورنموث".

وأتم "إذا كان تشيلسي قادرا وقتها على إنهاء الدوري بالمربع الذهبي فهذا يعني أن طريقة لعبي كانت مناسبة ولكن ربما مباراتي سيتي وبورنموث جعلت المشجعين غير سعيدين ولكنه أعتقد أنه كان إحساس استمر شهرين فقط".

وقاد ساري تشيلسي في موسم واحد قبل الرحيل في 2019 لتدريب يوفنتوس.

وتوج ساري مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي قبل أن يرحل عن تدريب الفريق ويتولى ماسيميليانو أليجري خلفا له.

تشيلسي يوفنتوس ماوريسيو ساري
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - كايسيدو ظهير أيمن أمام أستون فيلا.. وسانشو أساسي ليكيب: توتر العلاقة بين ديمبيلي ولويس إنريكي لويس إنريكي: ما يحدث لنا في سان جيرمان بالموسم الحالي لا يمكن تفسيره مواعيد مباريات الأحد 1 ديسمبر 2024.. الأهلي في الدوري وقمة إنجليزية عمرو خالد بيبو: أتمنى مواصلة الاحتراف ولكن.. وهذا مثلي الأعلى بعد اكتمال عقد المتأهلين.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة كأس إنتركونتيننتال - الأهلي في الانتظار بعد تأهل بوتافوجو.. خارطة نهائيات البطولة في قطر ساكا: أوديجارد طلب مني تسديد ركلة الجزاء
أخر الأخبار
تشكيل البنك الأهلي - أحمد ياسر ريان أساسي ضد الأهلي.. ومدبولي على دكة البدلاء 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - أفشة وتاو أساسيان أمام البنك الأهلي.. ويوسف أيمن على دكة البدلاء 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. وعودة رودريجو لمواجهة خيتافي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - إمام عاشور يشارك في مران المستبعدين.. وموقف الشناوي 59 دقيقة | الدوري المصري
استراحة - مانشستر يونايتد (2)-(0) إيفرتون.. تشيلسي (2)-(0) أستون فيلا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - بعثة الأهلي تطير فجرا إلى البرازيل استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية ساعة | رياضات أخرى
تشكيل تشيلسي - كايسيدو ظهير أيمن أمام أستون فيلا.. وسانشو أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - زيركيزي أساسي.. و6 تبديلات في مواجهة إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 سلوت: صلاح يمكنه التسجيل من العدم.. ولا نريد مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد