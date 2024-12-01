عبد الحميد بسيوني: الفوز على الاتحاد يمنحنا الثقة.. وهدفنا التواجد بأول 9 مراكز

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش - الزمالك - طلائع الجيش - كأس مصر

أعرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

وخطف طلائع الجيش الفوز على حساب الاتحاد بهدف رجب عمران في الوقت بدل من الضائع وقبل نهاية اللقاء.

وقال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عبر قناة dmc: "سعيد جدا بالفوز على نادي الاتحاد الكبير، وأشكر لاعبي فريقي بالتزامهم بكافة التعليمات".

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وأوضح "تلقينا القليل من الفرص، وحصدنا ثلاث نقاط مهمين جدا يمنحونا الثقة بأنفسنا لاستكمال المشوار في الدوري".

وتابع بسيوني "لعبنا ضد غزل المحلة والاتحاد والمصري خارج ملعبنا وهم أندية جماهيرية كبيرة وحصدنا 7 نقاط في أربع جولات".

وكشف "طموحنا هذا الموسم أن نكون بين أول 9 مراكز في الدور الأول من الدوري أيا كان ترتيبنا للابتعاد عن منطقة المنافسة على الهبوط".

واختتم بسيوني تصريحاته "المهدي سليمان تعرض لإصابة مفاجئة، وتعرض لكسر في كاحل القدم، وهو يقدم موسما رائعا والكل حزين لإصابته التي اعتبرها قدرية ونتمنى له السلامة وعودته سريعا".

وعوض طلائع الجيش خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المصري بهدفين دون مقابل وحقق 7 نقاط في آخر ثلاث جولات.

وتغلب طلائع الجيش على غزل المحلة والاتحاد بينما تعادل أمام سموحة.

ويتأهل أول 9 فرق مع نهاية الدور الأول إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما أصحاب المراكز من 10 إلى 18 للمنافسة على الهبوط.

الدوري المصري طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
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