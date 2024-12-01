موندو ديبورتيفو تكشف سبب إجراء برشلونة ولاس بالماس 6 تبديلات

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

لامين جمال وأليخاندرو بالدي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن سبب إجراء برشلونة ولاس بالماس 6 تبديلات خلال المباراة التي جمعت بينهما.

وفاز لاس بالماس على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 15 من الدوري الإسباني.

وخلال المباراة أجرى كلا من الفريقين 6 تبديلات، إذ دخل بصفوف برشلونة هيكتور فورت وجيرارد مارتن وباو فيكتور وفرينكي دي يونج ولامين يامال وفيران توريس.

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بينما اشترك بصفوف لاس بالماس أوليفر مكبيرني وفابيو جونزاليس وبينيتو راميريز وجايمي ماتا ومارفن بارك وإنزو لواديك.

السر وراء الـ 6 تبديلات كان خلفه تبديل برشلونة الأول بدخول جيرارد مارتن بدلا من أليخاندرو بالدي الذي أصيب بمنطقة الصدر بعد اصطدام مع أحد لاعبي لاس بالماس.

الحكم اعتبر أن استبدال بالدي جاء بسبب إصابته بارتجاج في المخ، مما يتيح لبرشلونة بإجراء تبديل إضافي عن الـ 5 تبديلات حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تسمح للفرق بإجراء تبديل إضافي في حالات الارتجاج.

وفي حالة إجراء أحد الفرق لتبديل إضافي يكون من حق الفريق الآخر أيضا إجراء تبديل إضافي حسب قوانين الفيفا ولذلك تمكن الفريقين من إجراء 6 تبديلات بشكل طبيعي.

بالفوز ارتفع رصيد لاس بالماس للنقطة 15 في المركز 14، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 34 في الصدارة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد و4 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراتين أقل.

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