سبورت: لتعويض ليفاندوفسكي وتدعيم قبل الانتخابات.. برشلونة يتحرك لضم مرموش

اتخذ نادي برشلونة خطوة جديدة من أجل محاولة التعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر وإينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويعتبر مرموش بين أبرز المرشحين لتدعيم هجوم برشلونة في الموسم المقبل.

لفت عمر مرموش الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة خوان لابورتا في التعاقد مع صفقة تحدث ضجة إعلامية تثير الجماهير بسبب اقتراب الانتخابات في 2026.

ويريد برشلونة التعاقد مع مهاجم لتعويض روبرت ليفاندوفسكي الذي سيبلغ من العرم 37 عاما في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يضع على رأس الخيارات ذات الأولوية كل من إيرلينج هالاند وفيكتور جيوكيريس بخلاف عمر مرموش.

وشدد التقرير أن الكفة ترجح التعاقد مع مرموش عن الثنائي الآخر بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة سبورت عن اتخاذ برشلونة خطوة بالفعل بإرسال ممثلين عنه لمتابعة مرموش عن قرب في مواجهة فرانكفورت ضد ميتيلاند في الدوري الأوروبي.

وكشف موقع Tipsbladet الدنماركي أن برشلونة أرسل ممثلين بالفعل لمتابعة مرموش بالإضافة لتواجد أعضاء من أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتوتنام وليستر وبوروسيا مونشنجلادباخ وفياريال وكولن.

مرموش خاض 18 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم وساهم في 26 هدفا بعد تسجيل 15 وصناعة 11 آخرين.

ويمتد عقد النجم المصري مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وأصبح مرموش ثاني لاعب هذا الموسم يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف بعد محمد صلاح فقط في الدوريات الخمس الكبرى.

قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، سجل صلاح 10 وصنع 10، فيما سجل مرموش 14 وصنع 10 في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة في 3 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات.

فقد سجل ضد بوخوم في الدوري الألماني ثم سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي، وضد شتوتجارت في الدوري الألماني.