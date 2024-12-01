مودي: وفاة إيهاب جلال ساهمت في اعتزالي.. وطارق العشري كان يؤذيني نفسيا

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 02:44

كتب : FilGoal

أحمد عبد العزيز مودي - المقاولون العرب

كشف أحمد عبد العزيز مودي لاعب الإسماعيلي والمقاولون العرب السابق عن سبب اعتزاله لكرة القدم.

وقال مودي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "وفاة إيهاب جلال كانت الدافع الأكبر وراء اعتزالي".

وأضاف "كنت أنوي العودة للعب معه وتحدثنا عن ذلك ثم توفاه الله، ثم تعرض النادي للحرمان من القيد".

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وأوضح "أيضا عمري 38 عاما ولن ألعب أكثر مما لعبته بالفعل، ولكني كنت في حالة جيدة".

وتابع "مباراتي الأولى مع الإسماعيلي كانت أمام أسمنت أسيوط، وكان عمري 16 عاما".

وعن فترته في فاركو قال: "طارق العشري أذاني نفسيا ولم يكن يراني من الأساس".

وأوضح "لعبت معه مباراة في كأس الرابطة ولم يكن هناك أي مدافعين واضطر لإشراكي، وقدمت مباراة قوية، وكان في المعتاد يضع الفريق الأساسي في التدريبات في جهة والبقية في الجهة الأخرى".

وكشف "كنت معه في الفريق الأساسي قبل المباراة التالية في الدوري، ولكن قبل المباراة بيوم وضعني في الفريق الآخر".

وبدأ مودي مسيرته في الإسماعيلي، ولعب مع بتروجت وتليفونات بني سويف ومصر للمقاصة وفاركو والمقاولون العرب الذي أنهى مسيرته فيه.

وخارج مصر لعب مع النجمة اللبناني والهلال الليبي.

أحمد عبد العزيز مودي المقاولون العرب طارق العشري الإسماعيلي إيهاب جلال
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