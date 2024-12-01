سعد شلبي: الأطباء منعوا الخطيب من حضور الجمعية العمومية

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن اقتراب الإعلان عن الخطوات المقبلة في مشروع استاد الأهلي، وسبب غياب محمود الخطيب رئيس النادي عن اجتماع الجمعية العمومية.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الإعلان عن استاد الأهلي سيتم في القريب. العقد الرئيسي وصل لخطوات متقدمة، والشركات المصممة انتهت من الملامح الرئيسية".

وأضاف "الظروف الصحية التي يتعرض لها محمود الخطيب رئيس النادي تؤخر الأخبار السارة للجماهير بعض الشيء. هذا المشروع هو الحلم والكل ينتظر تطبيقه على أرض الواقع".

وأوضح "الخطيب كان حريصا على حضور اجتماع الجمعية العمومية ولكن الأطباء رفضوا ذلك لأن فيه خطورة على صحته".

وعن استمرار خلو منصب نائب الرئيس بعد وفاة العامري فاروق قال: "النظام الأساسي ينص على ضرورة إجراء انتخابات في حال خلو أي منصب، ولكن جرت العديد من المناقشات بين مطرقة الوفاء للراحل وسندان الالتزام بالنظام الأساسي".

وواصل "خالد مرتجي أمين الصندوق كان القائم بأعمال نائب رئيس النادي، ولم تتم أي استقالات للترشح لهذا المنصب، وتركنا الأمر في النهاية بين يدي الجمعية العمومية التي منحتنا الثقة وترى أن هناك قوة في الأداء المالي والرياضي".

وأسفر اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي عن تفويض مجلس إدارة الأهلي في جدول الأعمال المطروح.

وأعلن النادي إن الجمعية العمومية العادية قد فوضت مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبناء عليه سيتم تحويل الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهدت الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم -الجمعة- حضور 2941 عضوا فقط.

وكان النصاب القانوني يتطلب حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت، أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

ويبلغ عدد أعضاء النادي 217 ألف و729، أما من لهم حق التصويت فهم 193 ألف و968.

كذلك يبقى منصب نائب الرئيس شاغرا لحين انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية وفقا للائحة النظام الأساسي.

وظل المنصب خاليا منذ وفاة العامري فاروق في يناير الماضي.

أجندة مباريات الأهلي حتى نهاية 2024

تأجلت مباراة لـ الأهلي في الدوري المصري، وتحدد موعد اللقاء الأول في كأس الرابطة خلال شهر ديسمبر 2024.

وسيشارك الأهلي في 4 منافسات مختلفة بدءا من الدوري المصري ومرورا بدوري أبطال إفريقيا ثم كأس الرابطة وسيخرج لقطر في مهمة خاصة بـ كأس إنتركونتيننتال 2024.

وحتى الآن سيخوض الآن 7 مباريات بشكل رسمي، وربما يصبح العدد 8 حال فاز الأهلي في كأس التحدي وتأهل للقاء ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

FilGoal.com يستعرض معكم أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024 وختام عام طويل.

1 ديسمبر – البنك الأهلي × الأهلي – الدوري المصري

7 ديسمبر – أورلاند بيراتس × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

10 ديسمبر – الأهلي × إنبي – كأس الرابطة المصرية

14 ديسمبر – الأهلي × الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية – كأس التحدي

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** 18 ديسمبر – الأهلي × ريال مدريد – نهائي كأس إنتركونتيننتال (حال فوز الأهلي بكأس التحدي)

22 ديسمبر – الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري – دوري أبطال إفريقيا

26 ديسمبر – المصري × الأهلي – الدوري المصري

30 ديسمبر – إنبي × الأهلي – الدوري المصري

وكان الأهلي قد حقق الفوز على استاد أبيدجان في مباراته الأخيرة بالفوز 4-2 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.