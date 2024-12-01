مدرب إمام عاشور الشخصي: أعتذر لرمضان.. وأقسم بالله إمام عاشور لم يكن يعرف

كشف أحمد جميل المدرب الشخصي لإمام عاشور لاعب الأهلي عن حقيقة منشوره الذي أعاد اللاعب نشره وتم تفسيره باعتباره سخرية من محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي عقب صدور العقوبة بتغريمه مليون جنيه.

وقال جميل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "دربت إمام عاشور كثيرا في الزمالك ولكن الأهلي يمنع تدريب لاعبيه في الخارج وأحترم هذا القرار".

وأضاف "وجدته يتصل بي منذ يومين يطلب مني العودة للتدرب معي قبل إعلان قرار الإيقاف، ثم عاد واتصل بي مرة أخرى وأبلغني بإلغاء هذا التدريب بناء على رفض الإدارة".

وتابع "إمام شعر أن الأمور لا تسير على ما يرام وبالتالي أراد العمل معي على النقاط التي لا يمكنه العمل عليها فرديا لأن النادي يعمل بصورة جماعية".

وواصل "عملت مع العديد من اللاعبين الدوليين في مختلف الأندية ومنهم الأهلي والزمالك، ولم أفصح عن أسماء العديد بناء على طلبهم سواء كان السبب ألا يتعرضوا لعقوبة في أنديتهم أو غير ذلك. صورتهم جميعا ولا أنشر أبدا إلا إذا أذن اللاعب بذلك".

وأوضح "ذهبت للتدرب وحدي بعد أن ألغى إمام التدريب وكنت منزعجا لأني أردت العمل مع إمام مجددا، ونشرت ما رآه الجميع وخانني التعبير جدا وأعتذر فلا يمكنني الخطأ في الشهر الكريم".

وأكمل "إمام عاشور نشرها وهذا ثبت أن الكلام كان عن محمد رمضان، ولكن أقسم بالله إنه لم ينتبه لمن المقصود بهذا الكلام ولم يلحظ حتى نبهه أحد بعد ساعة فحذفها".

وكشف "إمام أرسل لي بعدها "انت وديتني في داهية أنا ما أخدتش بالي يخرب بيتك" ولولا الخصوصية كنت سأعرض هذه المحادثة أمام الجميع. الإعلام اصطاد في المياه العكرة وأقسم بالله إمام عاشور لم يكن يعرف شيئا".

وأردف "أعتذر لمحمد رمضان على ما حدث وأؤكد له أن إمام التزم بتعليماته فيما يخص التدرب ولم يكن يعرف أنه هو المقصود".

وواصل "الكل يعرف أني زملكاوي ولكني كنت أريد العمل مع إمام وهو في الأهلي. في العمل لست محسوبا على أحد".

وتساءل "لماذا نمنع اللاعبين من التدرب الخارجي؟ اللاعب يريد العمل على نفسه "بدل ما ينزل يسهر". النادي يمكنه دعم اللاعبين في هذا الاتجاه وحدث بالفعل مع عماد النحاس الذي كان يرسل لي لاعبيه وربيع ياسين الذي كان يأتي بي إلى النادي للعمل مع لاعبيه. هذا هو الذكاء".

ماذا حدث؟

أعلن الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه "نظرا لما بدر منه".

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق أمس الأربعاء.

وكشف FilGoal.com تفاصيل ما دار في أزمة عاشور في وقت سابق.

🚨🚨المدير الرياضي يغرم إمام عاشور مليون جنية 🦅pic.twitter.com/uU9xG3R13q — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 28, 2024

شعر إمام عاشور بالضيق من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة لأسباب فنية خلال مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل بداية المران انفعل عاشور خلال تواجده داخل غرفة الملابس، وطالبه الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي لينفعل كلاهما على بعضه البعض، وتدخل اللاعبين لحل المشكلة، ورغم تدخل محمد رمضان استمر عاشور في انفعاله.

وتأخرت بداية المران للحادية عشر صباحا بدلا من العاشرة والنصف، وبعد تشاور رمضان مع مارسيل كولر بحضور سامي قمصان، توصلوا لاتفاق على استبعاده من المران الجماعي.

اللاعب غادر النادي مباشرة وأغلق هاتفه، ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبين لكأس إنتركونتينتتيال.

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وتقدم إمام عاشور لاعب الأهلي بالاعتذار عما بدر منه، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كتب ما يلي:

"أولا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير. وأعتذر عن أي خطأ. ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي. لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.

للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.

أنا فخور بالأهلي. وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".

"أنا بعتذر عن أي خطأ، الفرق هنا وبين أي حتة تانية كبير أوي" إمام عاشور يعتذر لزمايله بعد أزمته الأخيرة.pic.twitter.com/7nvSUkoTPH — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2024

ويلتقي الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد الأول من ديسمبر في تمام الخامسة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.