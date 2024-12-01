سالم يهاجم إمام عاشور: مشاكلك في الأهلي تضاعفت وما كنت لتجرؤ على ذلك في الزمالك

هاجم أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي ولاعب الأبيض السابق، بعد ما اعتبره إسقاطا على الزمالك في رسالة اعتذاره للأهلي.

وقال سالم في تصريحاته لقناة الشمس: "هناك أزمة لدى الإعلام الأهلاوي بسبب إمام عاشور في تبرير الصفقة أمام الجماهير التي رفضتها الغالبية بسبب إساءاته السابقة لرموز النادي".

وأضاف "تبريرات عدلي القيعي للصفقة كانت ساذجة ولكن هذا لا يخصنا، فنحن كنادي الزمالك لم نكن طرفا، ولكن كلما يحدث شيئا يخصه ومن قبله كهربا نجد "تلقيح" غير طبيعي على الزمالك بشكل في منتهى الرخص".

وأكمل "إمام عاشور دخل في مشكلة كبيرة وتم تغريمه مليون جنيه، فحاولت القنوات تلطيف الموضوع، ثم اعتذر والزمالك خارج الموضوع، ولكننا فوجئنا بمنشور يحمل الاعتذار مع "تلقيحات رخيصة" على الجانب الآخر وهو الزمالك".

وتساءل "ماذا تريد يا إمام؟ ما هي مشكلتك مع الزمالك؟ ولماذا تتجاوز في حق مكان جعلك لاعبا دوليا؟ لقد احترفت من خلال الزمالك وفشلت وعدت بعدها بأشهر، وأنت بنفسك قلت وعبر قناة الأهلي إنك كنت تريد العودة للزمالك أولا وحين عجزت عن ذلك لم تجد سوى عرض الأهلي".

وواصل "من الممكن أن يحمل كهربا ضغينة للزمالك بسبب الغرامة الكبيرة، ولكن أنت ما مشكلتك؟ وهل صدقتم أنفسكم في حجة "سنربيه عندنا"؟ ربوه كيفما شئتم.. حتى لو وضعتوه في حضانة أطفال مبتسرين ما شأننا نحن"؟

وأوضح "عن أي تربية تتحدثون إذا كانت مشاكل كهربا وإمام عاشور في الأهلي 100 ضعف مشاكلهما في الزمالك؟ إمام جلس على مقاعد بدلاء الزمالك لموسم كامل ولم يفتح فمه، وكان يلعب في أي مركز يطلبه منه كيروش في المنتخب، وحين أخطأ عوقب ولكنه لم يكن يذهب إلى أقسام شرطة أو محاكم. حين صبغ شعره مرة لم يلمس الملعب رغم تفاهة هذا الموضوع".

وتابع "إمام انتهى لتوه من قضية أخذ فيها حكم بالسجن، ولديه مشاكل في المنتخب، وارتكب مصيبة مع قائد فريقه وأحد قادة المنتخب غرامتها مليون جنيه، وسخر من مدير الكرة عبر التواصل الاجتماعي، ويترك كل ذلك ويتحدث عن الزمالك. لماذا؟ هل كنت تجرؤ على فعل ذلك مع شيكابالا أو عبد الواحد السيد في الزمالك؟ أتحداك".

وأضاف "محمود الخطيب قال لإمام: لا تخسر جماهير الزمالك. هذا موقف محترم من الخطيب ولكن لماذا لا تتم محاسبة إمام على ذلك؟ لماذا يتم الزج باسم الزمالك في كل هذه الأمور؟ يروجون لوجود استفزازات من جماهير الزمالك ولكن لا يصح أن نحملها أخطاءه".

وواصل "مقارنة موقف إمام عاشور مع رمضان صبحي غير منطقية إطلاقا. رمضان منذ يوم وقوفه على الكرة حين كان شابا صغيرا وحتى اليوم لم يرتكب مخالفة مرور حتى. لا أحد سمع صوته منذ ذلك الوقت".

واختتم "أقول لإدارة الأهلي: لا يجب أن يتم استدراجنا لمعارك وهمية يحاول اللاعبون افتعالها للتغطية على أخطائها المتكررة. حاسبوا لاعبيكم كيفما شئتم ولا تقحمونا في مشاكلكم".

ماذا حدث؟

أعلن الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه "نظرا لما بدر منه".

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق أمس الأربعاء.

وكشف FilGoal.com تفاصيل ما دار في أزمة عاشور في وقت سابق.

🚨🚨المدير الرياضي يغرم إمام عاشور مليون جنية 🦅pic.twitter.com/uU9xG3R13q — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 28, 2024

شعر إمام عاشور بالضيق من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة لأسباب فنية خلال مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل بداية المران انفعل عاشور خلال تواجده داخل غرفة الملابس، وطالبه الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي لينفعل كلاهما على بعضه البعض، وتدخل اللاعبين لحل المشكلة، ورغم تدخل محمد رمضان استمر عاشور في انفعاله.

وتأخرت بداية المران للحادية عشر صباحا بدلا من العاشرة والنصف، وبعد تشاور رمضان مع مارسيل كولر بحضور سامي قمصان، توصلوا لاتفاق على استبعاده من المران الجماعي.

اللاعب غادر النادي مباشرة وأغلق هاتفه، ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبين لكأس إنتركونتينتتيال.

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وتقدم إمام عاشور لاعب الأهلي بالاعتذار عما بدر منه، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كتب ما يلي:

"أولا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير. وأعتذر عن أي خطأ. ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي. لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.

للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.

أنا فخور بالأهلي. وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".

"أنا بعتذر عن أي خطأ، الفرق هنا وبين أي حتة تانية كبير أوي" إمام عاشور يعتذر لزمايله بعد أزمته الأخيرة.pic.twitter.com/7nvSUkoTPH — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2024

ويلتقي الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد الأول من ديسمبر في تمام الخامسة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.