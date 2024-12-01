عمرو خالد بيبو: أتمنى مواصلة الاحتراف ولكن.. وهذا مثلي الأعلى

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 01:15

كتب : FilGoal

عمرو خالد بيبو - أراو السويسري

كشف عمرو خالد بيبو لاعب الأهلي المعار إلى أراو السويسري عن سر احترافه وطموحاته ومثله الأعلى في مصر.

وقال بيبو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بدأت فترة إعارتي مع نادي أراو السويسري وأتمنى الاستمرار هناك بشكل جيد".

وأضاف "والدي كان أكثر من دعمني في قرار الاحتراف وبالفعل كان كلامه صحيحا فهذه الخطوة صنعت الفارق معي".

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وأوضح "الأهلي أكبر فريق في إفريقيا وهو من ساعدني على الاحتراف، وإن عدت في النهاية فالأهلي بيتي".

وعن بطولة شمال إفريقيا للشباب قال: "ميكالي طمأننا عقب الخسارة الأولى أمام المغرب وقال لنا إن البداية لم تكن موفقة وأننا يجب أن نثق في إمكانياتنا".

وكشف "مثلي الأعلى في مصر حتى الآن هو وسام أبو علي وكذلك إمام عاشور".

وعن إمكانية التواجد في الفريق الأول إن استمر قال: "كنت سأتعرض للضغط وربما لم أكن سألعب كثيرا، ولكني أرى إني كنت قادرا على العمل والتطور".

وأعلن الأهلي في سبتمبر الماضي تجديد إعارة عمرو خالد بيبو إلى نادي أراو السويسري لمدة عام أيضا.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما هو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي ومدير الكرة السابق.

وكان نادي أراو السويسري قد ضم اللاعب على سبيل الإعارة في فبراير الماضي مع أحقية الشراء.

وخاض عمرو خالد بيبو 3 مباريات مع الفريق السويسري قبل تجديد الإعارة.

عمرو خالد بيبو أراو الأهلي
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