الحنفي حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف حكام مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي.

ويدير المباراة محمد الحنفي، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وعمر فتحي، ومحمود ناصف حكما رابعا.

والثنائي محمد علاء هاشم وأحمد حسام طه للفيديو.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي غدا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويمتلك الأهلي 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

أما مباراة سموحة والجونة يديرها هشام القاضي، ويعاونه أحمد بكر ومحمد مجدي سليمان، وعمرو رمضان حكما رابعا.

ومحمد عباس قابيل وهاني خيري للفيديو.

ويدير إبراهيم محمد مباراة إنبي والإسماعيلي، ويعاونه ماجد المليجي وأحمد زيدان، ومحمود رشدي حكما رابعا.

ومحمد عبد العزيز وهشام الدسوقي للفيديو.