رغم إصابة الهداف.. رأسية موسيالا تنقذ بايرن ميونيخ أمام دورتموند

تعادل بايرن ميونيخ مع مضيفه بوروسيا دورتموند بهدف لكل فريق في "الكلاسيكير" الذي جمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

وتعرض دورتموند لموقف صعب في بدايات المباراة، حيث خرج مدافعه فالديمار أنتون مصابا في الدقيقة 17، ليشارك نيكلاس زوله بدلا منه.

ولكن في الدقيقة 27 انتزع دورتموند الأفضلية بهدف جايمي جيتينز، بعد تمريرة من نيكو شلوتربيك.

دائرة الإصابات غيرت اتجاهها إلى بايرن ميونيخ، ليغادر هدافه هاري كين أرض الملعب مصابا في الدقيقة 33، ويحل توماس مولر بدلا منه.

وفي الدقيقة 62 أتى الثنائي ساشا بوي وكينجسلي كومان بدلا من كونراد لايمر وماتيس تيل في صفوف بايرن ميونيخ.

على الجانب الآخر حل دونيل مالين ويان كوتو بدلا من جيتينز وجوليان رييرسون في الدقيقة 74.

وأتى مايكل أوليسيه بدلا من كيم مين جاي بحثا عن التعادل في الدقيقة 80.

التعادل جاء بالفعل بعرضية أوليسيه ورأسية جمال موسيالا في الدقيقة 85.

وأخيرا في الدقيقة 90 حل جيوفاني رينا بدلا من مارسيل سابيتزر في صفوف بوروسيا.

النتيجة تركت بايرن ميونيخ على الصدارة برصيد 30 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أينتراخت فرانكفورت الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية.

أما دورتموند فيحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.