سلة – إيقاف لاعب الاتحاد السكندري بعد أحداث السوبر ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي عقوبات مباراة السوبر المصري بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي ليتوج بلقب بطولة السوبر المصري.

وجاءت عقوبات المباراة كالآتي:

إيقاف علي محمد لاعب الاتحاد السكندري مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه

لفت نظر مصطفى محمد أحمد لاعب الأهلي

وأقيمت المباراة للعام الثاني على التوالي في البحرين.

وحقق زعيم الثغر لقب كأس السوبر المصري لكرة السلة بمسماه الجديد للمرة الرابعة في تاريخه، كأكثر فريق تتويجا باللقب ويليه الأهلي والجزيرة ببطولة لكرة فريق.

وسيواجه الاتحاد الفائز بلقب كأس السوبر البحريني للسلة في مباراة كأس السوبر المصري البحريني يوم السبت المقبل 30 نوفمبر.

وبذلك حسم الاتحاد الثلاثية المحلية بعدما توج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما حل الأهلي وصيفا في المسابقتين.