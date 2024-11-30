ميلان ينتصر على إمبولي بثلاثية رغم انعدام الرؤية

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 22:46

كتب : FilGoal

تيجاني رينديرز - ميلان

انتصر ميلان على إمبولي والضباب بنتيجة 3-0 في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

اللقاء أقيم في أجواء ضبابية للغاية ضربت ملعب سان سيرو من قبل بداية اللقاء.

وتقدم ميلان بتسديدة قوية من ألفارو موراتا في الدقيقة 19.

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وأضاف الهولندي تيجاني رينديرز الهدف الثاني في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية عقب تمريرة كريستيان بوليسيتش.

وسجل الهولندي الهدف الثاني له والثالث للروسونيري بعد مجهود فردي من الفرنسي يوسف فوفانا في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 22 نقطة بعد تعادلين في الدوري الإيطالي وفي المركز السابع وله مباراة مؤجلة وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما ظل إمبولي دون فوز في آخر 3 جولات وبرصيد 16 نقطة.

ميلان الدوري الإيطالي إمبولي إيطاليا
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