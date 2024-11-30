انتهت نهائي كوبا ليبرتادوريس - مينيرو (1)-(3) بوتافوجو.. بطل جديد لأمريكا الجنوبية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مينيرو وبوتافوجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب مونيمونتال في الأرجنتين في النهائي لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لـ كأس إنتركونيتنتيال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

وسيكون الفائز من تلك المواجهة في طريق الأهلي في كأس إنتركونيتنتيال الشهر المقبل.

الفائز من تلك المباراة سيواجه باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية يوم 11 ديسمبر المقبل، والفائز من تلك المباراة سيلتقي مع الأهلي يوم 14 ديسمبر لحسم لقب كأس التحدي قبل مواجهة ريال مدريد في النهائي يوم 18 من نفس الشهر.

ويسعى بوتافوجو في النهائي القاري الأول له لحصد اللقب، فيما يأمل أتليتكو مينيرو لحصد اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 2013.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90_7: جوووووووووووووووووول قااااااااااااااااااتل

ق 85: بينية رائعة تصل لفارجاس الذي سدد من لمسة واحدة علت العارضة

ق 63: تسديدة رائعة من هالك والحارس يحولها لركنية بأطراف أصابعه

ق 47: جوووووول تقليص الفارق لمينيرو.. ركنية هالك ورأسية البديل إدوادرو فارجاس تسكن الشباك.

ق 46: 3 تغييرات في بداية الشوط الثاني لأتليتكو مينيرو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: أليكس تيليس يسجل الثاني بكل قوة من علامة الجزاء.. بوتافوجو 2-0 رغم النقص العددي

ق 40: مطالبات بركلة جزاء بعد تعرض لويز هنريكي للعرقلة من الحارس

ق 35: جوووووول لويز هنريكي يسجل الأول لبوتافوجو بتسديدة قوية بعد تشتيت خاطئ من الدفاع

ق 32: تسديدة صاروخية من هالك ترتطم بوجه باربوزا الذي سقط أرضا

ق 8: تسديدة صاروخية من هالك يتصدى لها الحارس على مرتين

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ق1: بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي من جريجوري لاعب بوتافوجو على رأس لاعب أتليتكو مينيرو بعد 35 ثانية على بداية اللقاء

بداية اللقاء