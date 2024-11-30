الرياض زرقاء.. الهلال ينتصر على الشباب في الدربي بثنائية ميلينكوفيتش سافيتش

منحت ثنائية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فريقه الهلال الفوز على الشباب في دربي الرياض بختام الجولة 12 من الدوري السعودي.

الفوز جعل الهلال يخرج من كبوته الأخيرة بعد تعرضه للخسارة لأول مرة منذ 46 مباراة في الدوري السعودي دون هزيمة.

فيما تكبد الشباب الهزيمة الرابعة له هذا الموسم.

وبات البرتغالي جورج جيسوس أول مدرب في تاريخ الهلال بدوري المحترفين لا يخسر في 11 دربي متتالي إذ لم يخسر من النصر والشباب والرياض.

وتقدم عبد الرازق حمد الله بالهدف الأول في الدقيقة 6.

وأصبح المغربي رابع لاعب يسجل ضد الهلال بقميص 3 فرق مختلفة بعدما سجل من قبل بقميص النصر والاتحاد.

وسجل الصربي سافيتش هدف التعادل من صناعة جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 44 تعرض السنغالي كاليدو كوليبالي للطرد ليكمل لاعبو الهلال اللقاء بـ 10 لاعبين.

وعدّل نادر الشراري الكفة بعد حصوله على إنذار ثاني في الدقيقة 58.

واستفاد سافيتش من النقص العدد وسجل في الدقيقة 62 من عمر اللقاء هدف التقدم.

وشارك يانيك كاراسكو في الدقيقة 65 بعد تعافيه من الإصابة وغيابه في المباريات الأخيرة، لكن دون أي تغيير في النتيجة.

فوز الهلال رفع رصيده لـ 31 نقطة في المركز الثاني، فيما ظل الشباب خامسا برصيد 22 نقطة.

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