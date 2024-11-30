في الجول يكشف قائمة الأهلي ضد البنك.. عودة يوسف أيمن واستبعاد الشناوي وإمام

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 21:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - استاد أبيدجان

في الجول يكشف قائمة الأهلي ضد البنك.. عودة يوسف أيمن واستبعاد الشناوي وإمام

عاد يوسف أيمن مدافع الأهلي من جديد لقائمة فريقه في مواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي غدا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

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وعلم FilGoal.com أن المدافع يوسف أيمن عاد لقائمة الأهلي من جديد.

مع استمرار غياب وسام أبو علي وأشرف داري ومحمد هاني للإصابة.

واستبعاد طاهر محمد من القائمة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وكشف FilGoal.com أيضا عن استبعاد كل من محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق، وإمام عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة البنك.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح – عمر كمال – يوسف أيمن – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – مروان عطية – أفشة – أحمد نبيل "كوكا" عمر الساعي

الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – بيرسي تاو – كهربا – سمير محمد

ويمتلك الأهلي 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطة واحدة.

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