تشكيل نهائي كوبا ليبرتادوريس - هالك يقود مينيرو.. وإيجور جيسوس في هجوم بوتافوجو

يقود المخضرم هالك هجوم أتليتكو مينيرو في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024 ضد بوتافوجو الذي يبدأ في هجومه إيجور جيسوس.

ويلتقي الفريقان على ملعب مونيمونتال في الأرجنتين في النهائي لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لـ كأس إنتركونيتنتيال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

وسيكون الفائز من تلك المواجهة في طريق الأهلي في كأس إنتركونيتنتيال الشهر المقبل.

الفائز من تلك المباراة سيواجه باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية يوم 11 ديسمبر المقبل، والفائز من تلك المباراة سيلتقي مع الأهلي يوم 14 ديسمبر لحسم لقب كأس التحدي قبل مواجهة ريال مدريد في النهائي يوم 18 من نفس الشهر.

ويسعى بوتافوجو في النهائي القاري الأول له لحصد اللقب، فيما يأمل أتليتكو مينيرو لحصد اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 2013.

وجاء تشكيل أتليتكو مينيرو

حراسة المرمى: إيفرسون

الدفاع: ليانكو – رودريجو باتاليا – جونيور ألونسو

الوسط: جوستافو سكاربا – آلان فرانكو – فاوستو فيرا – جيليريمي آرانا

الهجوم: هالك – ديفيرسون – باولينيو

فيما جاء تشكيل بوتافوجو

حراسة المرمى: جون فيكتور

الدفاع: أليكس تيليس – ألكسندر باربوزا – أدريلسون – فيتينو

الوسط: جريجوري – مارلون فرياتاس – تياجو ألمادا – جيفرسون سافارينو – لويز هنريكي

الهجوم: إيجور جيسوس

في حال انتهى الوقت الأصلي سيلجأ الفريقان للشوطين إضافيين، وإذا استمرت ستحسم ركلات الترجيح هوية البطل.

يذكر أن البرازيل تسيطر على اللقب القاري في آخر 6 نسخ، فيما يعد ذلك رابع نهائي برازيلي خالص من آخر 5 نسخ.