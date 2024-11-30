خبر في الجول – غياب الشناوي وإمام عاشور عن قائمة الأهلي ضد البنك

خرج الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور من قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي، وإمام عاشور لاعب الوسط خرجا من قائمة الفريق لمباراة البنك.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي غدا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويغيب أيضا طاهر محمد عن الأهلي في المباراة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

بالإضافة إلى أشرف داري ووسام أبو علي ومحمد هاني للإصابة.

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام عاشور يتدرب منفردا رفقة لاعبي شباب الأهلي تحت قيادة كارلوس بيرينجر مساعد مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور غاب عن المران الجماعي، ومن المحدد له أن يتدرب منفردا في الرابعة عصرا، بعد العقوبة الموقعة ضد عقب الأحداث التي تلت مباراة استاد أبيدجان..طالع التفاصيل من هنا

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وجلس إمام على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بالانتصار 4-2.