خبر في الجول – غياب الشناوي وإمام عاشور عن قائمة الأهلي ضد البنك

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 21:20

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي

خرج الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور من قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي، وإمام عاشور لاعب الوسط خرجا من قائمة الفريق لمباراة البنك.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي غدا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

أخبار متعلقة:
لعدم اكتمال النصاب.. تفويض إدارة الأهلي بجدول الأعمال وتأجيل انتخاب نائب الرئيس المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران "أحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".. إمام عاشور يعتذر عما بدر منه

ويغيب أيضا طاهر محمد عن الأهلي في المباراة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

بالإضافة إلى أشرف داري ووسام أبو علي ومحمد هاني للإصابة.

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام عاشور يتدرب منفردا رفقة لاعبي شباب الأهلي تحت قيادة كارلوس بيرينجر مساعد مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور غاب عن المران الجماعي، ومن المحدد له أن يتدرب منفردا في الرابعة عصرا، بعد العقوبة الموقعة ضد عقب الأحداث التي تلت مباراة استاد أبيدجان..طالع التفاصيل من هنا

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وجلس إمام على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بالانتصار 4-2.

الأهلي إمام عاشور محمد الشناوي الدوري المصري
نرشح لكم
المهدي سليمان يكشف طبيعة إصابته ومدة الغياب المتوقعة الحنفي حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي الاتحاد خسر مرتين.. طلائع الجيش ينتصر بهدف قاتل في مباراة إصابة المهدي سليمان في الجول يكشف قائمة الأهلي ضد البنك.. عودة يوسف أيمن واستبعاد الشناوي وإمام مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة المهدي سليمان.. ومدة الغياب المتوقع انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) طلائع الجيش.. فوز قاتل التشكيل - ثلاثي في هجوم الاتحاد.. وبسيوني يعتمد على نفس الأسماء زد يبدأ مشواره انتصاراته في الدوري بثنائية البانوبي وزيكو ضد حرس الحدود
أخر الأخبار
المهدي سليمان يكشف طبيعة إصابته ومدة الغياب المتوقعة 44 دقيقة | الدوري المصري
الحنفي حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
رغم إصابة الهداف.. رأسية موسيالا تنقذ بايرن ميونيخ أمام دورتموند 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول وأستمتع بها ساعة | الدوري الإنجليزي
سلة – إيقاف لاعب الاتحاد السكندري بعد أحداث السوبر ضد الأهلي ساعة | كرة سلة
64 ثانية.. أسرع طرد في تاريخ نهائي كوبا ليبرتادوريس ساعة | أمريكا
ميلان ينتصر على إمبولي بثلاثية رغم انعدام الرؤية ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد خسر مرتين.. طلائع الجيش ينتصر بهدف قاتل في مباراة إصابة المهدي سليمان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران