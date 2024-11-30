كرة سلة - الاتحاد السكندري يحصد لقب السوبر المصري البحريني

حصد الاتحاد السكندري لقب السوبر المصري البحريني بالفوز على المنامة بنتيجة 77-63 في النهائي.

وأقيمت المباراة بعد فوز الاتحاد يوم الخميس الماضي على الأهلي في السوبر المصري.

فيما فاز المنامة على بلقب السوبر البحريني يوم الجمعة.

وأقيمت المباراة في البحرين.

وتفوق الاتحاد في الربع الأول بنتيجة 15-11، وتفوق الفريق البحريني في الربع الثاني بنتيجة 33-31.

واستعاد الاتحاد التقدم مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 53-50.

وفي الربع الرابع عزز زعيم الثغر تفوقه وفاز بنتيجة 77-63 محققا اللقب.

وكان الاتحاد قد حسم الثلاثية المحلية بعدما توج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما حل الأهلي وصيفا في المسابقتين.