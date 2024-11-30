كرة سلة - الاتحاد السكندري يحصد لقب السوبر المصري البحريني

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

الاتحاد بطل السوبر المصري لكرة السلة

حصد الاتحاد السكندري لقب السوبر المصري البحريني بالفوز على المنامة بنتيجة 77-63 في النهائي.

وأقيمت المباراة بعد فوز الاتحاد يوم الخميس الماضي على الأهلي في السوبر المصري.

فيما فاز المنامة على بلقب السوبر البحريني يوم الجمعة.

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وأقيمت المباراة في البحرين.

وتفوق الاتحاد في الربع الأول بنتيجة 15-11، وتفوق الفريق البحريني في الربع الثاني بنتيجة 33-31.

واستعاد الاتحاد التقدم مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 53-50.

وفي الربع الرابع عزز زعيم الثغر تفوقه وفاز بنتيجة 77-63 محققا اللقب.

وكان الاتحاد قد حسم الثلاثية المحلية بعدما توج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما حل الأهلي وصيفا في المسابقتين.

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