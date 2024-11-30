كرة يد - السنغال تهزم مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. وتتصدر ترتيب المجموعة

خسر منتخب مصر للسيدات في الجولة الثالثة من السنغال بنتيجة 21-16 في نهائيات أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية حتى 7 ديسمبر المقبل، ويتأهل أول 4 منتخبات إلى بطولة العالم للسيدات 2025.

وتقدمت سيدات السنغال في الشوط الأول بنتيجة 10-8.

وفي الشوط الثاني عززن تفوقهن بالفوز بنتيجة 21-16.

الفوز جعل السنغال تنفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط، فيما ظل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وانتصر منتخب مصر في الجولة الأولى على الكونغو المستضيفة ثم الجزائر في الجولة الثانية.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام الجزائر في تمام السادسة من مساء غدا الخميس.

وجاء جدول منتخب مصر المتبقي في البطولة كالآتي:

الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (4 عصرا)

الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.