الفوز العاشر تواليا.. اتحاد جدة ينتصر على الاتفاق ويحافظ على الصدارة

واصل فريق اتحاد جدة سلسلة فوزه وهذه المرة بالانتصار على منافسه الاتفاق بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف الاتحاد كل من نجولو كانتي وكريم بنزيمة وحسام عوار وستيفين برجفاين.

وللمباراة العاشرة على التوالي في جميع البطولات يحقق النمور الفوز.

وتأتي انتصارات الاتحاد بواقع 8 مباريات في بطولة الدوري السعودي ومباراتين في الكأس.

ومنذ خسارة الاتحاد من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة وهو لا يعرف الخسارة أو التعادل مطلقا.

ويحافظ الاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة ويبتعد عن الهلال بفارق 5 نقاط بشكل مؤقت إذ يتبقى للهلال خوض مباراة الجولة الحالية.

وافتتح بنزيمة النتيجة للاتحاد في الدقيقة 29 إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبعد 6 دقائق أحرز كانتي الهدف الأول للاتحاد وتم احتسابه من صناعة بنزيمة.

وتمكن بنزيمة من تسجيل هدف في الدقيقة 53 وفي هذه المرة تم احتسابه.

وزاد عوار الفارق للاتحاد بتسجيله هدف في الدقيقة 66 من صناعة برجفاين.

واختتم برجفاين أهداف فريقه من صناعة بنزيمة في الدقيقة 70.

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