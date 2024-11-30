انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) طلائع الجيش.. فوز قاتل

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

المهدي سليمان - الاتحاد - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في الثامنة مساءً لحساب الجولة الرابعة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز والمصري.

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فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+5: جووول تصويبة صاروخية من رجب عمران تسجل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: صبحي سليمان يتألق مرتين، الأولى حوّل ركلة ثابتة لركنية وفي الثانية حوّل ركنية لركنية أخرى لطلائع الجيش

ق 30: إصابة صبحي سليمان بعد تعرضه لضرب في الوجه ومشاركته مجددا

ق 20: إصابة مهدي سليمان وخروجه ومشاركة صبحي سليمان

بداية اللقاء

الدوري المصري الاتحاد طلائع الجيش
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