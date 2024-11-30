رافينيا: أهتم فقط بالفوز ولا يهمني هدفي في لاس بالماس.. ويجب تصحيح الأخطاء

عبر رافينيا لاعب برشلونة عن غضبه بعد الخسارة من لاس بالماس مؤكدا أن لا يهمه الهدف الذي سجله أكثر من الفوز.

وخسر برشلونة من لاس بالماس بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب البرازيلي للصحفيين عقب المباراة: "نرتكب العديد من الأخطاء في الفترة الماضية، أشعر بالغضب كثيرا".

وأضاف "لا يهمني تسجيل الأهداف، أهتم فقط بتحقيق الفوز، لا أشعر بالرضا عندما لا ننتصر، يجب أن نعطي كل شيء للفوز".

واختتم "لعبنا بشكل سيء في المباراة، يجب أن نراجع ما فعلناه ونصحح الأخطاء، انخفض مستوانا وهذا يصعب المباريات علينا، يجب أن نستمر في العمل".

ويعاني برشلونة من النتائج السلبية في عدم وجود لامين يامال، إذ لم يتمكن الإسباني من اللعب بشكل أساسي في 4 مباريات خلال الموسم الجاري في الدوري ولم يفز برشلونة في أي مباراة.

وشارك يامال أساسيا في 11 مباراة وتمكن الفريق الكتالوني من الفوز.

بالخسارة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 34 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل، بينما ارتفع رصيد لاس بالماس عند النقطة 15 في المركز 14.