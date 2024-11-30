التشكيل - ثلاثي في هجوم الاتحاد.. وبسيوني يعتمد على نفس الأسماء

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

دفع نيكوديموس بابافسيليو مدرب الاتحاد السكندري بثلاثي هجومي في مواجهة طلائع الجيش، بينما اعتمد عبد الحميد بسيوني على نفس التشكيل.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في الثامنة مساءً.

وتعادل كلا الفريقين في الجولة الماضية فخطف الاتحاد نقطة من الأهلي وفرض طلائع الجيش التعادل السلبي على سموحة.

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وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مروان داوود - عبد الله بكري – محمود شبانة – مصطفى إبراهيم

الوسط: مورو ساليفو – عبد الغني محمد – عمرو صالح

الهجوم: إيمانويل إيبه - فادي فريد – بيكالي أوبامي

وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – حميد ماو – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – يسري وحيد

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز والمصري.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

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