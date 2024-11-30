انتهت في الدوري الألماني - بوروسيا دورتموند (1)-(1) بايرن ميونيخ

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد منافسه بايرن ميونيخ في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الألماني.

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ق 83 جووووول التعادل من جمال موسيالا برأسية

استراحة

ق 27: جوووووووووول جيمي جيتينس بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

ق 16: تبديل اضطراري بخروج فالديمار أنتون ودخول نيكلاس زولي بسبب الإصابة.

بداية المباراة

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا دورتموند هاري كين
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