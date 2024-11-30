زد يبدأ مشواره انتصاراته في الدوري بثنائية البانوبي وزيكو ضد حرس الحدود

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق زد انتصاره الأول في الموسم بالفوز بنتيجة 2-0 على حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسجل ثنائية زد كل من عبد الرحمن البانوبي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويعد ذلك أول انتصار لزد على حرس الحدود بعد تعادلين سابقين في الدوري المصري.

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الفوز رفع رصيد زد لـ 5 نقاط ارتقى بها للمركز الثامن، فيما ظل حرس الحدود متذيلا للترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وصف المباراة

تقدم زد مبكرا بتسديدة قوية من عبد الرحمن البانوبي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وارتدت تسديدة شادي حسين من القائم في الدقيقة 23 لتمنع الهدف الثاني لزد.

وخرج محمد أشرف "روقا" في الدقيقة 31 وعوضه محمد مجلي في التغيير الأول لمحمد يوسف.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل زيكو الهدف الثاني بتسديدة أرضية على يسار الحارس محمود الزنفلي بعد بينية رائعة من شادي حسين.

وفي الشوط الثاني سجل زيكو ثاني أهدافه وثالث أهداف زد لكن ألغي بعد العودة للفيديو في الدقيقة 53 ليظل التقدم سائدا 2-0.

استمر ضغط زد بحثا عن هدف ثالث، وكاد فوزي الحناوي أن يقلص الفارق في الدقيقة 90 لكن كرته خرجت لركنية لتنتهي المباراة بفوز زد.

زد الدوري المصري حرس الحدود
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