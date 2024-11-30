هاتريك زلاكة وهدف أولمبي.. سيراميكا يحقق انتصاره الأول على مودرن ويرتقي لصراع الصدارة

زاحم سيراميكا كليوباترا رباعي صدارة الدوري المصري بالفوز بنتيجة 4-1 على مودرن سبورت في الجولة الرابعة من المسابقة.

سجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" 3 أهداف وأضاف إسلام عيسى رباعية سيراميكا كليوباترا، فيما سجل جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد.

وأصبح زلاكة أول لاعب يسجل هاتريك هذا الموسم وارتقى لصدارة هدافي الدوري برصيد 3 أهداف بالتساوي مع علي فوزي لاعب إنبي.

كما أصبح الأكثر مساهمة تهديفيا في المسابقة برصيد 4 أهداف بواقع 3 أهداف وتمريرة حاسمة وجميعها في مباراة اليوم.

ولأول مرة انتصر سيراميكا كليوباترا على مودرن سبورت في تاريخ مواجهات الفريقين بعد 4 انتصارات سابقة لمودرن وتعادلين.

وأصبح سيراميكا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الأهلي وبيراميدز والمصري والاتحاد مؤقتا.

فيما تكبد مودرن سبورت أول خسارة له هذا الموسم بعد 3 تعادلات وتراجع للمركز الـ 13.

وصف المباراة

انفرد محمود عبد الحفيظ "زلاكة" في الدقيقة 3 بعد بينية متقنة من أحمد قندوسي وسجل هدف اللقاء الأول مبكرا.

القندوسي يخدم على زلاكا وزلاكا مش بيهزر⚽🔥.. هدف أول ولا أروع من سيراميكا كليوباترا في شباك مودرن سبورت#ONTime_Sports pic.twitter.com/LMLFbseYtP — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

وفي الدقيقة 33 سجل أحمد عاطف هدف التعادل بعد عرضية متقنة وبعد 3 دقائق من مطالعة تقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل على أطراف أصابع هداف مودرن.

وأشرك طلعت يوسف كل من أرنولد إيبا ومحمود شعبان بدلا من أحمد مصطفى وعلي زعزع في أولى تغييراته قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني أهدر مروان عثمان انفرادا تاما بتسديدة بكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 48.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" في التصدي لفرصة زلاكة في الدقيقة 55.

وانهار دفاع مودرن سبورت في دقيقتين فاستقبل ثنائية من زلاكة وإسلام عيسى.

في الدقيقة 56 راوغ زلاكة الحارس وأرسل عرضية متقنة أودعها إسلام عيسى برأسية في الشباك بسهولة.

وبعد دقيقتين ومن مرتدة سريعة مرر إسلام عيسى عرضية أرضية لزلاكة الذي واجه جنش وسجل في الشباك.

الثنائي زلاكة وإسلام عيسى يصنعوا ويسجلوا 💣 هدفين في أقل من دقيقتين من سيراميكا في مرمى مودرن سبورت 😲#ONTime_Sports pic.twitter.com/UCJRvmmF20 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

ورد جوزيف جوناثان بهدف من ركلة ركنية غالطت محمد بسام وسكنت الشباك في الدقيقة 62 مقلصا الفارق لصالح مودرن سبورت لتصبح النتيجة 3-1.

جوول مش هتلاقيه في الدوري الإنجليزي 😎 جوزيف جوناثان من ضربة ركنية يسجل هدف عالمي 💣🎶#ONTime_Sports pic.twitter.com/0BIpmSJqiu — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

وتألق جنش ومنع الرابع من تسديدة إسلام عيسى في الدقيقة 66.

وأصبح زلاكة أول لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري في الدوري المصري، بعدما حوّل عرضية قندوسي في الشباك بسهولة في الدقيقة 82 لتصبح النتيجة 4-1.

خد الكرة وهو ماشي 👌🔥 الهااااااااااتريك من محمود زلاكة لاعب سيراميكا في مرمى مودرن سبورت #ONTime_Sports pic.twitter.com/FWJ9K31zmZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

ولأول مرة يساهم زلاكة في 4 أهداف بمباراة واحدة بعدما ساهم في 3 أهداف فقط من قبل بقميص سيراميكا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

تألق محمد بسام في الدقيقة 90 في التصدي لرأسية محمد أميسي من داخل منطقة الجزاء، وبعد دقائق سجل اللاعب هدفا بتسديدة غالطت الحارس لكن ألغي بداعي وجود لمسة يد لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا.