أحمد سليمان يكشف حقيقة عرض بيرسي تاو على الزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك حقيقة عرض بيرسي تاو لاعب الأهلي على ناديه للتعاقد معه.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "لم يتم عرض بيرسي تاو على الزمالك للانضمام له في حالة رحيله عن الأهلي".

وأضاف "في الوقت الحالي الزمالك لا يفكر في أي لاعب متواجد في الأهلي، وأيضا الأهلي لا يفكر في أي لاعب من الزمالك".

وأكمل "هذا الملف بالكامل غير متواجد في الزمالك وكل ما يثار بشأن تعاقدات النادي أعرف من يقف خلفه".

وينتهي تعاقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي بداية موسم 2021-2022 قادما من برايتون الإنجليزي.

وفاز بيرسي تاو البالغ من العمر 30 عاما مع الأهلي بالدوري المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وشارك في كأس العالم للأندية مرتين.