كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن الطعن ضد حكم باتشيكو

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تقدم الأبيض باستئناف رسمي أمس الجمعة، أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد الحكم الصادر للبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" والذي يقضي بحصول المدرب على 819 ألف يورو.

ويعد الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أخر درجات التقاضي فيما يخص قضية مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو، وسينتظر النادي تحديد المحكمة الفيدرالية موعد مناقشة طعن نادي الزمالك.

وسبق أن كشف أحمد سالم متحدث النادي الرسمي عبر FilGoal.com إيقاف الزمالك عن القيد من جديد بسبب حصول المدرب السابق على حكم ضد النادي بقيمة 819 ألف يورو.