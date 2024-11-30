خذلته مصيدة التسلل.. برشلونة يخسر من لاس بالماس

خسر برشلونة من لاس بالماس بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية لاس بالماس في المباراة ساندرو راميريز وفابيو سيلفا، بينما أحرز رافينيا هدف برشلونة الوحيد.

بالخسارة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 34 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل، بينما ارتفع رصيد لاس بالماس عند النقطة 15 في المركز 14.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثلاثي في وسط الملعب مكون من بابلو توري وجافي وبيدري.

🔴 تشكيل برشلونة - جافي وبيدري يقودان الوسط.. ولامين يامال على مقاعد البدلاء في مواجهة لاس بالماس pic.twitter.com/3Ku5qM61Ci — FilGoal (@FilGoal) November 30, 2024

أحداث المباراة

البداية كانت من البلوجرانا في الدقيقة السادسة بتهديد من فيرمين لوبيز ولكن تصدى له سيليسين ببراعة.

وفي الدقيقة 24 تعرض أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة لإصابة قوية على مستوى الصدر بعد الاصطدام بلاعب لاس بالماس ليتم استبداله ويدخل جيرارد مارتن بدلا منه.

وسجل رافينيا هدفا لم يحتسب في الدقيقة 44 لوجود حالة تسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق تقدم لاس بالماس بهجمة منظمة رائعة انتهت بتسديدة من ساندرو راميريز في الشباك.

وأجرى هانس فليك 3 تبديلات بعد الهدف بدخول فرينكي دي يونج وفيران توريس وهيكتور فورت.

وتعادل برشلونة في الدقيقة 61 عن طريق رافينيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد لاس بالماس لتسجيل التقدم من جديد عن طريق فابيو سيلفا من انفراد بالمرمى كسر مصيدة التسلل.

وتألق سيليسين في مناسبتين بعد هدف برشلونة ليمنع تسجيل التعادل لفريقه السابق.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة خارج ملعبه ضد مايوركا يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.