التشكيل - زلاكة في هجوم سيراميكا كليوباترا.. وعلي الفيل يقود وسط مودرن سبورت

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 16:28

كتب : محمد عبد العظيم

محمود زلاكة - سيراميكا

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه مودرن سبورت في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

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خط الدفاع: عبد الله مجدي - أرثر جاستس – رجب نبيل – حسين السيد

خط الوسط: محمد عادل – إسلام عيسى – أحمد القندوسي – أحمد بلحاج

خط الهجوم: مروان عثمان – محمود زلاكة

وعلى الجانب الآخر أعلن طلعت يوسف المدير الفني لـ مودرن سبورت تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم (جنش)

خط الدفاع: جوناثان – أحمد مصطفى – محمد دسوقي – عمرو السيسي

خط الوسط: علي الفيل – غنام محمد – أحمد عاطف

خط الهجوم: عبد الرحمن أسامة – علي زعزع – إبراهيم أجاسا

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

ويأتي خلفه مباشرة مودرن سبورت في المركز 12 برصيد 3 نقاط.

مودرن سبورت الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي طلعت يوسف
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