التشكيل - شادي حسين يقود هجوم زد.. وثلاثي في دفاع حرس الحدود

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 16:07

كتب : محمد عبد العظيم

إنبي - زد - شادي حسين

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه ضد منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

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خط الدفاع: محمد أشرف – محمد إسماعيل – مصطفى العش – سامح إبراهيم

خط الوسط: حمدي علاء – أحمد الصغيري

أمامهما: مصطفى سعد – عبد الرحمن البانوبي – مصطفى عبد الرؤوف

خط الهجوم: شادي حسين

وعلى الجانب الآخر أعلن محمد يوسف المدير الفني لـ حرس الحدود فريقه الأساسي.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – كواسي إيسو

خط الوسط: محمد مصطفى – محمد أشرف – إيزي إيميكا – فوزي الحناوي

خط الهجوم: عمر فتحي – محمود أبو جودة – تريسور موفوسي

ويحتل زد المركز 15 في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتذيل حرس الحدود بنقطة واحدة.

ولم يحقق أي من الفريقين الفوز حتى الآن في الدوري.

زد حرس الحدود الدوري المصري مجدي عبد العاطي
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