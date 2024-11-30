سبورتنج لشبونة يعلن قميصه الثالث عن طريق ابن كريستيانو رونالدو

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 15:32

كتب : FilGoal

القميص الثالث لسبورتنج لشبونة

أعلن نادي سبورتنج لشبونة عن قميصه الثالث للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء الإعلان عن القميص عن طريق كريستيانو رونالدو جونيور نجل أسطورة النادي وكرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ونشر حساب سبورتنج صورة القميص ويرتديه كريستيانو جونيور تحت عنوان "نحن تراثنا".

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ويلعب كريستيانو رونالدو ونجله حاليا بفريق النصر.

وكان سبورتنج لشبونة قد خاض الموسم الماضي بقميص حمل العلامة التجارية لكريستيانو رونالدو "CR7".

وبدأ رونالدو مسيرته مع أكاديمية سبورتنج لشبونة ولعب مع الفريق الأول موسمين قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويحتل سبورتنج لشبونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 33 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بورتو صاحب المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو سبورتنج لشبونة
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